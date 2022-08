Die Kommunen in Schleswig-Holstein wollen Energie sparen. FOTO: Axel Heimken up-down up-down Energiekrise in SH Heizung runter, Licht aus: So wollen die Kommunen Energie sparen Von dpa | 16.08.2022, 09:41 Uhr

Wie können Kommunen in diesem Winter Gas sparen? Die Beratungen dazu in den kreisfreien Städten sind in vollem Gange. Die Ideen reichen von niedrigeren Temperaturen in Schwimmbädern bis zur Reduzierung der Gleitzeit.