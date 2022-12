Draußen fällt der erste Schnee, die Temperaturen in Schleswig-Holstein sind in den vergangenen Wochen deutlich abgesunken. Die hohen Kosten für Gas, Strom und auch Holz haben viele Menschen in Deutschland zum Verzicht gezwungen.

Wir haben Sie bereits in den vergangenen Wochen immer mal wieder gefragt, ob Ihre Heizung schon läuft. Viele wollten weiterhin darauf verzichten und lieber zu Pulli und dicken Socken greifen. Kurz vor Weihnachten möchten wir noch einmal wissen: Läuft Ihre Heizung oder verzichten Sie weiterhin?

Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Die Umfrage ist nicht repräsentativ.