Mit einem Darlehensprogramm will Schleswig-Holstein Unternehmen unter die Arme greifen, die wegen der drastisch gestiegenen Energiekosten in Not geraten. Anträge können vom 1. November an gestellt werden, wie das Wirtschaftsministerium bestätigte. Über Einzelheiten hatte zunächst das „Flensburger Tageblatt“ (Donnerstag) berichtet. „Die Darlehen sind zugeschnitten auf Unternehmen mit schlechter Bonität, die einen akuten Liquiditätsbedarf haben, aber bei ihrer Hausbank alleine unter den aktuellen Rahmenbedingungen keinen Kredit bekommen würden“, sagte Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) der Zeitung. Das Programm sei das erste dieser Art in Deutschland.