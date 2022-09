Das Land wird vermutlich neue Schulden machen müssen, um die Herausforderungen der Krise bewältigen zu können. Foto: Michael Staudt up-down up-down Landtag in SH streitet über Entlastungen für Bürger Hohe Energiekosten: Wer soll die bezahlen? Von Kay Müller | 28.09.2022, 13:09 Uhr

Das Parlament in Kiel verabschiedet den dritten Nachtragshaushalt und streitet, wie den Schleswig-Holsteinern in der Krise am besten geholfen werden kann.