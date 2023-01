Ralf Soltau (rechts) zeigt den Teilnehmern des Motorsägen-Kurses bei Rickling, wie man richtig einen Baum fällt. Foto: Michael Ruff up-down up-down Holz aus dem Wald in SH holen Ausgebucht: Der Hype um Motorsägen-Kurse nimmt nicht ab – im Gegenteil Von Inga Gercke | 31.01.2023, 13:25 Uhr

Um sich günstig Brennholz aus dem Wald zu holen, muss man in der Regel einen Motorsägen-Kurs besucht haben. Warum diese auch in Schleswig-Holstein aktuell so heiß begehrt sind und sich Kursleiter Ralf Soltau wünscht, dass sich Teilnehmer mal ins Bein sägen.