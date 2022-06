Ministerpräsident Daniel Günther gab sich in Bezug auf die Endphase der Verhandlungen am Dienstag optimistisch. FOTO: Axel Heimken/dpa Nach der Landtagswahl 2022 CDU und Grüne in Kiel in abschließenden Koalitionsgesprächen Von dpa | 21.06.2022, 13:18 Uhr

Die Koalitionsverhandlungen in Kiel gehen in die heiße Phase. Am Dienstag soll der Text des Koalitionsvertrags überprüft werden.