Strandkorbsaison geht zu Ende Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Tourimus Ende der Strandkorbsaison: „Gäste sind sparsamer geworden“ Von dpa | 25.09.2022, 08:28 Uhr

Der kalendarische Sommer ist zu Ende. Das zeigt sich auch an den Stränden der Lübecker Bucht. Dort nimmt die Zahl der Strandkörbe von Tag zu Tag ab. „An diesem Wochenende endet für uns die Saison, dann wandern die Körbe ins Winterquartier“, sagt Clemens Meininghaus, der am Strand von Scharbeutz Strandkörbe vermietet. „Theoretisch dürfen Körbe zwar noch bis Ende Oktober am Strand stehen, doch die meisten Kollegen hier beenden die Saison Ende September“, sagt er.