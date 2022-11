Künftig können die Akku-Züge wie dieser auch auf der Fahrt Strom aus Oberleitungen einspeichern. Foto: Michael Staudt up-down up-down DB baut Oberleitungen für den Klimaschutz Elektrifizierung: Neue Strominseln für Akku-Züge in SH Von Kay Müller | 01.11.2022, 17:18 Uhr

Die Deutsche Bahn will künftig unterwegs Strom tanken: Damit wird Schleswig-Holstein nicht mehr das Land sein, in dem deutschlandweit am wenigsten elektrisch betriebene Züge fahren.