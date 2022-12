Glatteis Foto: Jan Woitas/dpa up-down up-down Wetter Eisregen verwandelt Straßen und Wege in Rutschbahnen Von dpa | 19.12.2022, 13:11 Uhr

Überfrierende Nässe hat am Montag auch in Schleswig-Holstein für glatte Straßen und Gehwege gesorgt. Der Rettungsdienst in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg sei pausenlos im Einsatz, teilte die Einsatzleitelle in Bad Oldesloe im Kreis Stormarn mit. Sie rief die Bürger dazu auf, unnötig Wege zu vermeiden und nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben.