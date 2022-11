Wegen des hohen Kostendrucks könnten manche Geschäfte auch in der Weihnachtszeit ihre Öffnungszeiten einschränken. Foto: Malte Christians up-down up-down Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel in SH Spielzeug, Kleidung und Elektronik werden knapper Von Kay Müller | 30.11.2022, 12:43 Uhr

Die Hälfte der Kunden will laut einer Umfrage des Handelsverbands Nord im Weihnachtsgeschäft genauso viel Geld wie im vergangenen Jahr ausgeben. Dennoch blicken die Einzelhändler in Schleswig-Holstein mit Sorge in die Zukunft und rechnen im kommenden Jahr mit vielen Geschäftspleiten. Worauf die Kunden künftig wohl verzichten müssen, lesen Sie auf shz.de.