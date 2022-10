Öffentlicher Nahverkehr Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Streik Eintägiger Warnstreik bei privaten Busunternehmen im Norden Von dpa | 18.10.2022, 02:48 Uhr

Fahrer der privaten Busunternehmen in Schleswig-Holstein treten am Dienstag wieder in einen Warnstreik. Die Arbeitsniederlegung, zu der die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat, soll von Dienstbeginn bis Schichtende dauern. Betroffen sind nach Gewerkschaftsangaben weite Teile des nördlichsten Bundeslandes. Die ursprünglich für Dienstag geplante neue Verhandlungsrunde sagte der Omnibusverband Nord (OVN) nach der Streikankündigung ab. Bereits für den 10. Oktober geplante Verhandlungen hatten die Arbeitgeber wegen eines Warnstreiks abgesagt.