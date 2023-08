Am 30. August ist es soweit: Die Einschulung tausender Abc-Schützen in Schleswig-Holstein steht an. Viele der Kinder freuen sich zum neuen Lebensabschnitt auch ganz besonders über ihre Schultüte. Doch gibt es diese nur in Deutschland? Wir haben internationale Sitten und Bräuche zum Schulanfang in Ländern weltweit gesammelt.

Einschulung in Japan: Wachteleier und ein Rucksack für die Schulkarriere

Der erste Schultag ist ein wichtiges Ereignis in der japanischen Kultur und findet im April statt. Es gibt ein besonderes Mittagessen aus Reis mit Wachteleiern und Seetang, das Glück bringen soll. Im Fokus steht jedoch der sogenannte „Randoseru“. Diesen bekommt jedes Kind am ersten Schultag. Beim „Randoseru“ handelt es sich um einen teuren, steifen Rucksack. Der Rucksack soll die gesamte Schullaufbahn halten, um den Kindern den Wert von Besitz und Gegenständen beizubringen.

Der „Randoseru" soll die Kinder während ihrer gesamten Schullaufbahn begleiten. Foto: imago stock&people

Einschulung in Nigeria: Uniform und wenig Aufregung am ersten Schultag

Kinder in Nigeria gehen bereits im Alter von drei Jahren in die Vorschule. Deswegen ist die Einschulung auch nichts Besonderes mehr in dem afrikanischen Land. Die Kinder werden ohne Feier in die Schule gebracht. Dort herrscht Uniformspflicht und die Kinder müssen sich auf dem Schulhof aufstellen.

Einschulung in Indien: Schulbeginn zur Regenzeit

Der Tag der Einschulung wird in Indien Praveshanotshavan genannt, was so viel wie „Zulassungstag“ bedeutet. An diesem besonderen Tag bekommen die Schulanfänger kleine Geschenke. Die Schule beginnt im Mai oder Juni, zeitgleich zum Anfang der Monsunzeit. Deswegen ist unter den Geschenken für die Kinder meistens auch ein Regenschirm. Zudem essen die Kinder einen besonderen Joghurt, der ihnen während der Schullaufbahn Glück bringen soll.

Einschulung in Großbritannien: Hausbesuch von der Lehrkraft

In Großbritannien gilt die Schulpflicht ab fünf Jahren, die meisten Kinder kommen jedoch schon im Alter von vier Jahren in die Schule. Es gibt keine besondere Feier zur Einschulung. In vielen Gebieten des Landes stattet jedoch die künftige Lehrkraft den Familien kurz vor Schuljahresbeginn einen Besuch ab, damit sich Kinder, Eltern und die Lehrkraft kennenlernen können.

Einschulung in China: Eine alte Tradition zum Schulstart

In China findet zur Einschulung für viele Kinder die sogenannte Kaidi-Zeremonie statt. Diese Tradition stammt aus dem antiken China. Lernen wurde als heilige Mission angesehen und mit der Zeremonie sollte das Interesse am Lernen geweckt werden. Im Fokus des Rituals stand die Ehrung der Eltern und der Lehrkräfte für ihren Einsatz. Ende des 20. Jahrhunderts verlor der Brauch immer weiter an Bedeutung, doch aktuell wird die Tradition wiederbelebt.

Schulanfängerinnen in China bei ihrer ersten Schreibzeremonie. Foto: www.imago-images.de

Während der Zeremonie wird die Nationaltracht mit dem Namen „Hanfu“ getragen. Auf der Stirn der Kinder wird ein roter Punkt angebracht, der für die Öffnung des Geistes für die Weisheit steht. Zudem ist Rot in China die Farbe des Glücks. Dann wird getrommelt, was als Segnung und Symbol für Ehrgeiz und Zielstrebigkeit im Leben steht und Konfuzius wird gedacht. Höhepunkt der Zeremonie ist der erste Schreibversuch der Kinder. Dabei werden mit einem Kalligraphie-Pinsel zwei geschwungene Strich gemalt, was das Wort „Mensch“ bedeutet.

Einschulung in Italien: Uniform mit Schürze ist Pflicht

In Italien gehen die Kinder mit Uniform zur Schule. Dazu gehört auch eine weiße, dunkelblaue oder schwarze Schürze, welche die Zugehörigkeit zur Schule symbolisiert. Die Einschulung findet Mitte September statt. An dem Tag dürfen die Eltern einen Blick ins Klassenzimmer werfen und die Erstklässler werden von den Älteren mit einem Lied willkommen geheißen. Statt Schulranzen bekommen die Kinder meistens große Rucksäcke mit Comicfiguren oder anderen Motiven.

Einschulung in den USA: Von der Vorschule auf die Grundschule

In den USA ist es üblich, dass Kinder in die Vorschule gehen, sodass die Einschulung in die Grundschule nichts Besonderes mehr ist. Die Kinder bekommen trotzdem kleine Geschenke, wie bunte Stifte oder Schlüsselanhänger, die sie für die Schulzeit gut gebrauchen können.

Einschulung in Grönland: Ein ganz besonderer Tag

In Grönland gehört der Schulbeginn zu einem der wichtigsten Festtage im Leben. Anlässlich dazu findet eine große Schulfeier statt. Alles ist mit Grönland-Flaggen geschmückt und die Kinder tragen Trachten, um den Nationalstolz zu repräsentieren und die Gemeinschaft in der Schule zu stärken.

Einschulung in Brasilien: Feierliches Ritual für die Schuluniform

In Brasilien werden Kinder im Alter von sieben Jahren eingeschult. In vielen ländlichen Gebieten gibt es vorher ein feierliches Ritual zum Einkaufen der Schuluniform. Eine Zeremonie zur Einschulung gibt es allerdings nicht. In vielen Großstädten gibt es eine feierliche Begrüßung der Kinder in der Schule, zu der auch die Eltern eingeladen sind.