Viele Tage sind es nicht mehr, bis es endlich wieder in die Schule geht. Für die Schulanfänger heißt es am 30. August 2023 Einschulung und der Beginn eines neuen, aufregenden Lebensabschnitts.

Dieser große Tag dient als Anlass für die gesamte Familie, um gemeinsam zu feiern. Doch welche Geschenke sind zur Einschulung angebracht? Was ist hilfreich und was völlig überzogen? Das kann schon beim Schreiben der Glückwunschkarte zu Schwierigkeiten führen.

Welche Geschenke sind von Oma und Opa angemessen?

Ein Tipp vorweg: Absprache mit den Eltern. Sie bekommen von der Schule eine lange Liste mit allem, was Schulanfänger brauchen. Eine kurze Rücksprache beugt Doppelkäufe vor und verhindert ein genervtes: „Oma, das habe ich schon“ vom zukünftigen Erstklässler. Besonders riskant bei nützlichen Dingen für die Schule: Stifte, Blöcke, Trinkflasche, Brotdose, Turnbeutel oder das Etui.

Natürlich sind pädagogisch wertvolle Geschenke auch sinnvoll: Bücher zum Lesen lernen, zur Offenheit gegenüber neuer Kulturen auf dem Schulhof oder zur Förderung von neuen Freundschaften. Vor dem Kauf eines Buches oder eines Geschenkes ist es ratsam, sich bewusst zu machen, welche Veränderungen mit dem Schuleintritt auf ein Kind zukommen. Kuscheltiere, Mutmacher oder andere Glücksbringer können die ersten Tage in der Schule erleichtern und den nötigen Rückhalt geben.

Eine Kleinigkeit zur Einschulung oder doch ein Schulranzen als Geschenk?

In der ersten Klasse treffen viele neue Kinder aufeinander, die im besten Fall mindestens vier Jahre miteinander auskommen. Damit die ersten Freunde aus der Grundschule unvergessen bleiben, bietet sich ein Freundebuch als Einschulungsgeschenk an.

Tipp: Damit die neuen Freundschaften auf dem Schulhof direkt verfestigt werden, bieten sich Geschenke in Form von Spielen an: Twister, Flummi, Bälle oder kleine Knobelspiele werden für keine langweilige Pause sorgen.

Kinder lernen in der Schule viele neue Dinge. Mit den passenden Geschenken kann dieser Prozess gefördert werden. So ist ein Kinderwecker oder eine Armbanduhr hilfreich beim Erlernen der Uhrzeit. Der Umgang mit dem eigenen Geld spielt dabei eine ebenso wichtige Rolle. Wo kommt das erste Taschengeld für den Besuch beim Schulkiosk hin? Richtig, in ein Portemonnaie.

Welche Glückwunsche schreibe ich in eine Karte zur Einschulung?

„Alles Gute zur Einschulung und viel Spaß an deinem ersten Schultag“, kann ein Spruch auf einer Karte sein. Es geht aber auch kreativer und ausgefallener. Hier eine kleine Auswahl an Klassikern:

„Sei still wie ein Mäuschen, pass auf wie ein Luchs, sei fleißig wie ein Bienchen, dann wirst du schlau wie ein Fuchs. Alles Gute zur Einschulung!“

„Die Einschulung ist wie ein bunter Regenbogen, der vor dir erstrahlt. Möge diese Zeit voller Freude, Lachen und Erfolg sein. Du hast alles, was du brauchst, um ein wunderbares Schulkind zu sein, und wir sind gespannt, welch tolle Farben du in deinem Leben malen wirst.“

„Dein Schulstart gleicht einem magischen Buch, das sich langsam öffnet und dich in unbekannte Welten führt. Fülle die Seiten mit Geschichten des Lernens und lass sie glänzen wie Sterne. Viel Erfolg!“

„Die Einschulung ist wie der Zaubertrank für deine Zukunft. Mische Wissbegierde, Kreativität und Mut, und du wirst alles erreichen, was du dir wünschst.“

„Die Schulbank ist dein Abenteuerschiff und das Wissen ist dein Kompass. Lichte die Anker der Zweifel und segle mit Zuversicht in die unendlichen Weiten der Bildung. Herzlichen Glückwunsch zur Einschulung, kleiner Kapitän!“

Es gibt auch passende Zitate von bekannten Persönlichkeiten:

Seneca: „Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.“

Wilhelm Raabe: „Erst durch Lesen lernt man, wie viel man ungelesen lassen kann.“

Nelson Mandela: „Bildung ist die mächtigste Waffe, die du verwenden kannst, um die Welt zu verändern.“

Wilhelm Busch: „Höchst erfreulich und belehrend ist es doch für jedermann, wenn er allerlei Geschichten lesen oder hören kann.“

Das passende Geschenk sollte dem entsprechen, was der Schulanfänger für die Schule brauchen könnte und im Sinne der Eltern sind. Bevor ein teures Fahrrad, ein großes Tablet oder ein glamouröses Handy angeschafft wird, lohnt sich die Absprache. So ein Geschenk ist an Weihnachten oder Geburtstag doch besser aufgehoben.