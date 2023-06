Sanierung der Olympiabrücke in Kiel Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Verkehr Einschränkungen für sehr hohe Schiffe im Nord-Ostsee-Kanal Von dpa | 28.06.2023, 11:32 Uhr

Wegen Reparaturen an der Kieler Olympiabrücke wird es vom 10. Juli an Einschränkungen für besonders hohe Schiffe auf dem Nord-Ostsee-Kanal geben. Der Kanal wird für diese jeweils tagsüber von montags bis freitags gesperrt, wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr am Mittwoch mitteilte. Grund sind anstehende Arbeiten an der Unterseite der bei einer Havarie beschädigten Brücke.