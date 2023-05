Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Neumünster Einsätze wegen Kindern und Schafen an Bahngleisen Von dpa | 08.05.2023, 14:40 Uhr

Gleich zweimal musste die Bundespolizei am Wochenende wegen Störungen im Gleisbereich bei Neumünster ausgerückt. Gründe für die kurzzeitigen Streckensperrungen waren Kinder und Schafe an den Schienen, wie ein Pressesprecher am Montag mitteilte.