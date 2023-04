In unserer Umfrage des Tages wollen wir von Ihnen wissen, wo Sie am liebsten einkaufen gehen. Symbolfoto: Josep Rovirosa/imago-images up-down up-down Umfrage des Tages Einkaufen in SH: Ziehen Sie Innenstadt oder Einkaufszentrum vor? Von shz.de | 12.04.2023, 05:30 Uhr

Wer in Schleswig-Holstein einkaufen gehen möchte, hat die Qual der Wahl: Lohnt sich ein Ausflug mit Parkplatzsuche in die Innenstadt, oder steuern Sie lieber direkt das Einkaufszentrum an? Stimmen Sie ab.