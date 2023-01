Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Einfamilienhaus in Lauenburg durch Brand zerstört Von dpa | 02.01.2023, 15:04 Uhr

Ein Feuer hat in der Silvesternacht in Lauenburg ein leerstehendes Einfamilienhaus zerstört. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätte es zunächst im Obergeschoss gebrannt, teilte die Polizei am Montag mit. Wenig später hätten die Flammen auch auf das Erdgeschoss übergegriffen. Trotz des schnellen Eingreifens mehrerer Feuerwehren wurde das Haus beinahe vollständig zerstört. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist den Angaben zufolge bislang unklar. Es ist ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich entstanden.