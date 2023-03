In Bullerbü ist alles schön – oder? Unsere Autorin hinterfragt kritisch. Symbolfoto: imago stock&people up-down up-down Kolumne „Eine Welt“ Das Missverständnis von Bullerbü Eine Kolumne von Miriam Scharlibbe | 01.03.2023, 08:00 Uhr

“Eine Welt”: Wann immer eine vermeintlich heile Welt als Vergleich herhalten muss, greifen Politiker und Journalisten zu einem Astrid Lindgren-Klassiker. Dabei existiert das Dorf aus der Phantasiewelt der schwedischen Kinderbuchautorin in vielen Teilen von Deutschland. Und das Leben in Bullerbü ist an vielen Tagen gar nicht mal so schlecht.