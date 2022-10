Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Dithmarschen Eine Million Euro Schaden durch Feuer in Autohaus Von dpa | 24.10.2022, 08:52 Uhr

Bei dem Brand in einem Autohaus in Heide am Sonntag ist ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Das Gebäude und die darin befindlichen Fahrzeuge seien durch das Feuer vollständig zerstört worden, teilte die Polizei am Montag mit. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.