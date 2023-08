Brände Eine Million Euro Schaden bei Hausbrand in Flensburg Von dpa | 05.08.2023, 15:43 Uhr Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Flensburg ist ein Schaden von schätzungsweise einer Million Euro entstanden. Die Ursache des Feuers am frühen Samstagmorgen ist noch unbekannt, verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Erst habe der Dachstuhl gebrannt. Die Flammen hätten auch die darunter liegende Wohnung beschädigt. Die Bewohner hätten sich alle rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Aufgrund des starken Rauchs gab es eine Warnmeldung, in dem betroffenen Gebiet Fenster und Türen geschlossen zu halten.