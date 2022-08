ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Kriminalität Eine Million Euro für Einbruchschutzprogramm des Landes Von dpa | 12.08.2022, 14:04 Uhr

Mit einer Million Euro führt die Landesregierung in Kiel ihr Einbruchschutzprogramm für Häuser und Wohnungen fort. „Wir wollen mit dem Förderprogramm erneut Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Mieterinnen und Mieter in Schleswig-Holstein ansprechen, die etwas zur Sicherung ihrer selbstgenutzten Wohnimmobilie gegen Einbruch tun möchten“, sagte Innenministerin Sütterlin-Waack (CDU) am Freitag. Das Programm sei in den vergangenen Jahren sehr gut nachgefragt worden,