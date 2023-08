Wetteraussichten „Eine Handvoll Sonnenstunden“ für Metal-Festival in Wacken Von dpa | 04.08.2023, 05:47 Uhr Fortsetzung Wacken Open Air Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down

Nach viel Regen und jeder Menge Matsch können sich die Besucher beim Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken zumindest am Freitag auf besseres Wetter freuen. „Der Tag wird sich etwas freundlicher gestalten. Die Wolkenlücken werden größer und es wird eine Handvoll Sonnenstunden erwartet“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur.