Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Pinneberg Einbruchserie in Tierarztpraxen Von dpa | 24.10.2022, 11:46 Uhr

Nach mehreren Einbrüchen in Tierarztpraxen im Kreis Segeberg sind Unbekannte am vergangenen Wochenende in Quickborn und Hasloh (Kreis Pinneberg) in weitere Praxen eingebrochen. Obwohl laut Polizeiangaben vom Montag mehrere Einbrüche festgestellt werden konnten, wurde nicht bei allen Taten etwas entwendet. Nur in einer der drei betroffenen Praxen stahlen die Unbekannten einen Tresor mit Bargeld und Betäubungsmitteln.