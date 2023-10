Justiz Ein Toter nach Feuer in Gefängnis: Ursache unbekannt Von dpa | 13.10.2023, 15:17 Uhr | Update vor 29 Min. Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach einem Brand in einer Gefängniszelle in Neumünster ist ein 63 Jahre alter Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann nach dem Feuer am Donnerstag zunächst in eine Spezialklinik nach Hamburg gebracht worden.