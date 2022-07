ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild FOTO: Lino Mirgeler up-down up-down Dithmarschen Ein Schwerverletzter und 450.000 Euro Schaden bei Unfall Von dpa | 05.07.2022, 08:26 Uhr

Bei einem Unfall auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Schnelsen-Nord und Quickborn ist am frühen Dienstagmorgen ein Lastwagenfahrer schwer verletzt worden. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Norden für knapp drei Stunden voll gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Bereits am späten Montagabend hatte ein Auto einen Motorplatzer. Um das ausgetretene Öl zu beseitigen, musste auch der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Ein Lastwagenfahrer fuhr gegen 2.15 Uhr am Dienstagmorgen auf das Absicherungsgespann auf und schob dieses wiederum in das Reinigungsfahrzeug, das die Ölspur beseitigen sollte. Der Lastwagenfahrer wurde schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 450.000 Euro.