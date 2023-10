Streit um Corona-Maßnahmen Gastronom Thomas Schäfer: Ein Querdenker, der keiner ist Von Martin Schulte | 15.10.2023, 19:02 Uhr Gastronom Thomas Schäfer wird in einem Schreiben aus dem Bundespräsidialamt in die Ecke der Corona-Leugner gestellt, als Querdenker abgestempelt. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down

Ein Gastronom von der Ostseeküste will in der Corona-Pandemie mit der Politik diskutieren, was sie besser machen könnte. Es kommt auch zum Austausch mit dem Bundespräsidenten, dann steht er als Querdenker da. Was ist da passiert?