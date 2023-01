Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfall Ein Mensch bei Gasverpuffung in Kiel verletzt Von dpa | 11.01.2023, 16:37 Uhr

Bei einer Gasverpuffung in einem Kieler Mehrfamilienhaus ist am Mittwoch ein Bewohner verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann aus dem Stadtteil Hassee leicht verletzt in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Gegen 14.24 Uhr waren die Rettungskräfte über eine vermeintliche Gasexplosion informiert worden. Einsatzkräfte nahmen nach dem Eintreffen Gasgeruch wahr. Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnung mit Gasmessgeräten, stellte das Gas ab und belüftete die Räume. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte vor Ort. Nach Angaben der Polizei war die Ursache zunächst unklar.