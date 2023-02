Hotel Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Tourismus Ein Drittel mehr Gäste in Schleswig-Holstein 2022 Von dpa | 21.02.2023, 13:38 Uhr

Im vergangenen Jahr haben wieder deutlich mehr Menschen Übernachtungen in Hotels, Pensionen und auf Campingplätzen in Schleswig-Holstein gebucht als noch 2021. Ihre Zahl stieg um 33,9 Prozent auf knapp 8,83 Millionen, wie das Statistikamt Nord am Dienstag berichtete. Die Gäste buchten von Januar bis Dezember gut 37,53 Millionen Übernachtungen, 15,9 Prozent mehr als noch 2021.