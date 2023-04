Hoffen, dass Ende 2024 16 Kirchen auf Eiderstedt saniert sind, darunter auch die am schwersten beschädigte in Oldenswort: Michael Goltz und Inken Thomsen-Krüger. Foto: Kay Müller up-down up-down Kirchensanierung in Osterhever Eiderstedt ist europaweit einzigartig – wegen seiner Kirchen. Ein Besuch Von Kay Müller | 01.04.2023, 11:42 Uhr

Für 19 Millionen Euro werden bis Ende des kommenden Jahres 16 Kirchen auf der Halbinsel in Nordfriesland saniert, weil sie eine europaweit einzigartige Kulturlandschaft bilden. Das erste Gotteshaus in Osterhever ist fertig. Das wird am 2. April gefeiert. Doch das Geld für die Reparatur der übrigen Kirchen, die meist älter als 1000 Jahre sind, wird knapp.