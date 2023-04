Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Braak Ehestreit löst Polizeieinsatz aus Von dpa | 24.04.2023, 17:56 Uhr

Ein Streit zwischen einem getrennt lebenden Ehepaar in Großhansdorf im Kreis Stormarn hat am Wochenende zu einem Polizeieinsatz geführt. Da der 54-Jährige Mann angeblich im Besitz einer Schusswaffe gewesen sein soll, sei ein Spezialeinsatzkommando der Landespolizei angefordert worden, teilte die Polizei am Montag mit.