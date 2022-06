ARCHIV - Stacheldraht sichert das Landgericht Lübeck. Foto: Rainer Jensen/dpa FOTO: Rainer Jensen up-down up-down Landgericht Lübeck Ehemaliger Polizeigewerkschafter gesteht Geheimnisverrat Von dpa | 29.06.2022, 13:37 Uhr

Der wegen Geheimnisverrats angeklagte frühere Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen hat vor Gericht ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er habe Missstände in der Polizeiführung öffentlich machen wollen und sei dabei übers Ziel hinaus geschossen, sagte er am Mittwoch. „Das bereue ich aufrichtig“, sagte der Angeklagte am dritten Verhandlungstag am Lübecker Landgericht. Dem 54-Jährigen wird vorgeworfen, in 16 Fällen Polizeiinterna an einen Reporter durchgestochen zu haben. Der Polizist muss sich deshalb seit dem 20. Juni vor Gericht verantworten.