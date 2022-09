Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Dithmarschen Ehefrau mit Benzin übergossen: Polizei rechtzeitig da Von dpa | 04.09.2022, 17:48 Uhr

Bei einem Familienstreit hat ein Mann am Sonntag in Heide (Kreis Dithmarschen) seine Ehefrau und sich selbst mit Benzin übergossen. Auf einen Notruf trafen Polizisten ein, bevor Schlimmeres passieren konnte, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Beamte nahmen den 37-Jährigen fest. Seine 35 Jahre alte Frau kam ins Krankenhaus. Beide kamen den Angaben zufolge aus Buchholz in der Nordheide (Niedersachsen). Die Frau sei nach Heide zu einem Besuch gefahren, der Mann sei ihr gefolgt, hieß es.