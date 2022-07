ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift «Edeka». Foto: Tobias Hase/dpa/Symbolbild FOTO: Tobias Hase up-down up-down Hohwacht Edeka testet Mini-Supermarkt ohne Vor-Ort-Personal Von dpa | 05.07.2022, 16:16 Uhr

In Hohwacht an der Ostsee können Urlauber und Einheimische seit Dienstag in einem Mini-Supermarkt ohne Personal rund um die Uhr einkaufen. Das nur 38 Quadratmeter große Geschäft im Kreis Plön ist ein Pilotprojekt, mit dem Erfahrungen gesammelt werden sollen, wie Edeka-Nord am Dienstag mitteilte. Der Smart-Box genannte Shop auf einem Parkplatz in Strandnähe solle den Edeka-Markt im Ort entlasten, sagte Marktleiter Olaf Hutzfeldt. Zuvor berichteten die „Kieler Nachrichten“ über die Eröffnung.