Eckernförde hat an der Ostsee den Anfang gemacht: Seit Mai diesen Jahres darf an fast allen Abschnitten des Kurstrandes nicht mehr geraucht werden. Der Griff zur Kippe ist seither nur noch im Nahbereich von strandansässigen Gastronomien erlaubt. Mitte August stellte Eckernförde Touristik und Marketing GmbH (ETMG) entsprechende Schilder auf.

Seinen Ursprung hat das Rauchverbot in Beschwerden von Strandbesuchern. „Den Anfang machten die Spielplätze am Strand – Eltern hatten sich beschwert“, erklärt ETMG-Geschäftsführer Stefan Borgmann auf Anfrage unserer Kollegen vor Ort. Schließlich wurde es ausgeweitet, um das Abfallaufkommen zu verringern und die Aufenthaltsqualität für große und kleine Gäste am gesamten Strand zu verbessern.

Lesen Sie auch Workshop gegen Vermüllung Zigarettenkippen am Eckernförder Strand, Hundekotbeutel im Gebüsch

Wir wollen heute von Ihnen wissen, was Sie von einem Rauchverbot am Strand halten. Können Sie sich vorstellen, auf Zigaretten zu verzichten, oder ekelt Sie der blaue Dunst sowieso schon immer an? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.