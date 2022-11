Winterwetter in Hamburg Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild up-down up-down Wetter DWD: Winter in Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt Episode Von dpa | 20.11.2022, 11:42 Uhr

Können Kinder in Hamburg und Schleswig-Holstein schon bald die Schlitten rausholen? Eine erste dünne Schneedecke an der Ostsee hat Familien beim Spaziergang am Strand erfreut. Meteorologen sehen aber noch keinen echten Winteranfang.