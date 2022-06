So oder so ähnlich wurden Hotelgäste in den vergangenen Jahren meist in Hotels begrüßt. Doch inzwischen sprechen viele Betriebe ihre Kunden mit „Du“ an. Auch in Restaurants wird das „Sie“ in einigen Regionen immer seltener – etwa in Nordfriesland. Und so wirbt in St. Peter-Ording etwa ein Hotel sogar extra damit, seine Gäste zu „siezen“.

Laut Tourismusforscher Dr. Bernd Eisenstein passen Betriebe ihre Kommunikation mit den Kunden stets an die gewünschte Zielgruppe an. Beide Formen der Anrede haben sowohl Gegner als auch Befürworter.

Einfach zeitgemäß und entspannt oder vollkommen unangebracht und respektlos? Was halten Sie vom „Duzen“ in diesen Situationen? Stimmen Sie gerne auch ohne Abo ab.