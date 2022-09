Polizistin Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Pandemie Durchsuchungen wegen falscher Corona-Atteste Von dpa | 30.09.2022, 09:24 Uhr

Wegen des Verdachts auf Erstellung falscher Gesundheitszeugnisse in der Corona-Pandemie hat die Polizei 84 Objekte in mehreren Bundesländern durchsucht. Insgesamt 225 Beamte seien an der Aktion am Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Brandenburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg beteiligt gewesen, teilte die Polizei in Dresden am Freitagmorgen mit.