Frühling Durchmischtes Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein Von dpa | 17.03.2023, 06:56 Uhr

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet am Freitag ein bewölkter aber milder Tag. Am Vormittag und auch im weiteren Verlauf des Tages regnet es nördlich des Nord-Ostsee-Kanals bei starker Bewölkung ab und an, während es südlich des Kanals trotz Wolken weitgehend trocken bleibt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen steigen dabei an: In Hamburg werden milde 17 Grad erwartet, in Nordfriesland elf Grad und neun Grad auf Helgoland. Der Wind weht am Freitag schwach bis mäßig, an den Küsten bei Tagesbeginn frisch.