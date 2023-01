Buddenbrookhaus in Lübeck Foto: Angelika Warmuth/dpa/Archivbild up-down up-down Architektur Durchgang vom Buddenbrookhaus zum Nachbarhaus entdeckt Von dpa | 04.01.2023, 11:40 Uhr

Zwischen dem Lübecker Buddenbrookhaus und seinem Nachbargebäude hat es in der Vergangenheit schon einmal Durchgänge gegeben. Das haben Bauarbeiter und Architekten beim Umbau des Gebäudes entdeckt. Eine der Verbindungen befinde sich in der Tordurchfahrt zwischen den Häusern Mengstraße 4 und Mengstraße 6, sagte Inga Mueller-Hagen, eine der mit dem Umbau beauftragten Architektinnen, am Mittwoch. Die zweite sei zwischen den Kellern beider Gebäude entdeckt worden. Wann genau diese Verbindungen bestanden haben, sei noch unklar, sagte Mueller-Hagen. Zuvor hatten die „Lübecker Nachrichten“ darüber berichtet.