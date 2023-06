Felix Ströbel spielt den Erbförster Christian Ulrich. Beim Fototermin posiert er mit der Nordart-Kunst. Foto: Staudt up-down up-down Landestheater Schleswig-Holstein Ökothriller „Durchforsten“ bekommt eine Bühne auf der Nordart Von Christoph Kalies | 16.06.2023, 20:47 Uhr

In der Carlshütte in Büdelsdorf zeigt das Schleswig-Holsteinische Landestheater eine Art Romeo und Julia in Grün. Die Neufassung von Otto Ludwigs „Der Erbförster“ erinnert stark an den Konflikt um den Hambacher Forst.