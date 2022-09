Deutsches Rote Kreuz Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie DRK will 20 Prozent Energie sparen Von dpa | 06.09.2022, 12:02 Uhr

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Schleswig-Holstein will seinen Energieverbrauch um 20 Prozent senken. Dies kündigte Vorstandssprecherin Anette Langner am Dienstag zum sogenannten Energiegipfel der Landesregierung mit Spitzen von Kommunen, Wirtschaft, Gewerkschaften, Wohnungs- und Landwirtschaft, Sozialverbänden und Verbraucherschutz an. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte für das gesamte Land das gleiche Ziel ausgegeben.