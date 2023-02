DRK Schleswig-Holstein entsendet Hilfsgütertransport Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Katastrophenhilfe DRK schickt Lastwagen mit Zelten auf den Weg in die Türkei Von dpa | 20.02.2023, 18:03 Uhr

Drei Lastwagen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit winterfesten Zelten, Heizungen und Zubehör sind am Montag aus Schleswig-Holstein in das türkische Erdbebengebiet gestartet. Von Schwentinental (Kreis Plön) aus ging es nach DRK-Angaben zunächst Richtung Berlin. Danach führt der Weg gemeinsam mit weiteren DRK-Lastwagen aus verschiedenen Bundesländern im Konvoi über Italien und Griechenland in die Türkei.