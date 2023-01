Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf der B201 Von dpa | 21.01.2023, 16:34 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 201 sind am Samstag im Kreis Schleswig-Flensburg drei Menschen verletzt worden. Bei einer Autofahrerin sei Lebensgefahr nicht auszuschließen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Frau habe gebremst, weil in Richtung Husum ein Wagen vor ihr vor dem Abbiegen gestoppt habe, teilte die Polizei mit. Dann sei ein weiteres Auto in hohem Tempo auf ihren Wagen aufgefahren. Die Fahrerin sei von der Straße geschleudert worden. Sie wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.