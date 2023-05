Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Rendsburg-Eckernförde Drei Menschen bei Unfall in Osterrönfeld schwer verletzt Von dpa | 16.05.2023, 07:53 Uhr

Bei einem Autounfall in Osterrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Einer der beiden beteiligten Pkw überholte am Montagabend im Kurvenbereich und stieß dann frontal mit einem ihm entgegenkommenden Wagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Alle Beteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.