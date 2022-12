Krankenwagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Autounfall Drei Menschen bei Frontalzusammenstoß in Lübeck verletzt Von dpa | 27.12.2022, 16:35 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Lübeck sind am Heiligabend drei Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Ein 74 Jahre alter Mann sei mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, berichtete die Polizei am Dienstag. Dessen 66 Jahre alter Fahrer und seine 63 Jahre alte Ehefrau wurden bei dem Zusammenstoß nach Polizeiangaben ebenfalls verletzt. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Unfallverursacher wird nach Polizeiangaben wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.