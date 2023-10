Kriminalität Drei Festnahmen im Kreis Ostholstein Von dpa | 09.10.2023, 15:28 Uhr | Update vor 1 Std. Gefängnis Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einer Durchsuchung von insgesamt drei Objekten im Kreis Ostholstein hat die Polizei vier Kilogramm Haschisch und weitere Betäubungsmittel sichergestellt. Außerdem seien zwei Tatverdächtige festgenommen worden, einer von ihnen sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Aktion am Sonntag vorausgegangen seien monatelange Ermittlungen.