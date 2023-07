Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Freizeit Drei Badeunfälle am Wochenende: 78-Jährige in Lebensgefahr Von dpa | 10.07.2023, 11:53 Uhr

Gleich drei Menschen sind am Wochenende beim Baden in der Ostsee in Not geraten. Für eine 78 Jahre alte Frau aus Bayern habe Lebensgefahr bestanden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Frau war am Sonntag in Scharbeutz im Kreis Ostholstein aus unbekannter Ursache plötzlich untergegangen. Ihre Begleitpersonen hatten das beobachtet und Hilfe geholt. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand habe die Polizei keine Informationen, sagte der Sprecher.