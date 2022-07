Hinter dem Umsatzrückgang steht auch eine rückläufige Nachfrage nach coronabezogenen Produkten wie Beatmungsgeräten. FOTO: picture alliance/dpa up-down up-down Erholung erwartet Lübecker Unternehmen Dräger bleibt weiterhin in den roten Zahlen Von dpa | 28.07.2022, 16:40 Uhr

Dräger steckt auch in der zweiten Jahreshälfte in den roten Zahlen. Grund dafür seien höhere Kosten für Bauteile und Logistik. Das Lübecker Unternehmen blickt jedoch zuversichtlich in die Zukunft.