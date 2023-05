Urkunden zum Stralsunder Frieden Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Weltkulturorganisation Dokumente der Hanse jetzt Unesco-Weltdokumentenerbe Von dpa | 18.05.2023, 18:10 Uhr

Dokumente zur Geschichte der Hanse, die in Belgien, Dänemark, Estland, Lettland, Polen und unter anderem im Archiv der Hansestadt Lübeck bewahrt werden, gehören jetzt zum Weltdokumentenerbe der Unesco. Der Exekutivrat der Weltkulturorganisation hat am Donnerstag in Paris die Aufnahme von 64 Dokumenten in das internationale Unesco-Register „Memory of the World“ (Gedächtnis der Welt) gebilligt, wie die Deutsche Unesco-Kommission mitteilte. Zu diesem Konvolut zählen auch die Urkunden zum Stralsunder Frieden von 1370, wie die Hansestadt Stralsund mitteilte.