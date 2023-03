Felix Jaehn Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild up-down up-down Musik DJ Felix Jaehn bei Festival in Eckernförde angekündigt Von dpa | 18.03.2023, 10:18 Uhr

Gute Nachrichten für Elektromusik-Fans: DJ Felix Jaehn tritt im Sommer auf dem Strandgut-Festival in Eckernförde auf. Neben Jaehn stehen die Künstler Glockenbach, Plastik Funk, YouNotUs, Lum!x und Tujamo im Line-Up des Open-Air-Elektrofestivals, das am 29. Juli 2023 am Südstrand in der Eckernförder Bucht stattfinden wird. Veranstaltet wird das Festival vom Eventmanagement plus2event aus Vechta. Der Vorverkauf für die Veranstaltung beginnt am 18. März 2023.